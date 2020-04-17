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Инфекционная больница в Новой Москве построена с нуля всего за месяц

18:04
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Первые больные поступят уже в понедельник

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в поселении Вороновское на территории ТиНАО построенную за месяц инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом.

Собянин отметил, что все основные строительные работы завершены. Больница площадью 80 тысяч квадратных метров содержит в себе 800 коечных мест со всем необходимым оборудованием - закуплено и поставлено около 100 тысяч единиц, в том числе 65 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Она оснащена всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала - всем, что необходимо для работы", - заявил мэр.

В больнице полностью укомплектованы жилые зоны, зоны отдыха, закуплены необходимые комплекты одежды, сообщил Собянину заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы выразил благодарность строителям за проделанную работу, отметив, что возвести такой объект в столь короткие сроки сравнимо с подвигом.

"Хочу поблагодарить строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые своим героическим трудом создали за такие короткие сроки объект для борьбы с коронавирусом, чтобы обеспечить здоровье и жизнь москвичей и граждан России", - сказал Собянин.

Первых коронавирусных пациентов больница примет 20 апреля. Она не является временным стационаром, после окончания пандемии клинику приспособят для лечения любых видов инфекций. Ее конструкции позволяют эксплуатировать новую клинику несколько десятилетий.

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