Москвичам объяснили, какие документы нужны для похода в магазин

Или для выгула собаки

В Мосгордуме разъяснили, какие документы нужно брать с собой для похода в магазин, аптеку или во время прогулки с собакой.

Человек обязан иметь с собой паспорт, а также бумагу, которая подтверждает фактическое пребывание по адресу. Это может быть копия договора аренды квартиры или копия документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.

"Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры", - сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Если человек забыл документы дома, то на него будет составлен административный протокол. Инспектор пригласит гражданина на разбор, где тот сможет предоставить все необходимые документы.

"Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина", - отметил парламентарий.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье действует система цифровых пропусков, которые нужны для передвижений на любом виде транспорта.

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