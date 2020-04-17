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Мощность 9 московских стационаров усилят для борьбы с коронавирусом

18:30
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Пациенты смогут дольше оставаться под наблюдением врачей

В Москве увеличат мощность девяти стационаров для борьбы с распространением COVID-19. Возведение временных сооружений для выздоравливающих пациентов с коронавирусом начались на пяти объектах. В ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам.

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Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, это позволит в кратчайшие сроки обеспечить стационары дополнительными местами, а пациенты смогут дольше оставаться под наблюдением врачей.

"Всего планируется оборудовать до 1200 коек. Здесь те пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, однако их состояние ещё не полностью стабильно и не позволяет выписать их домой, смогут остаться на несколько дней под наблюдением. В среднем площадь одного сооружения будет составлять от 800 до 1400 метров", - заявили в оперштабе.

Все работы по возведению объектов завершат до 30 апреля. Временные конструкции после улучшения эпидемиологической ситуации демонтируют.

С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте Мосгорздрава.

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