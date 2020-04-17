Меган Маркл и принц Гарри устроились доставщиками еды (видео)

Жизнь в США заставляет пробовать новое

Переехавшие в США принц Гарри и его жена Меган Маркл решили попробовать себя в новом амплуа.

Фоторепортерам удалось запечатлеть момент, где Меган и Гарри в повседневной одежде разносят пакеты с едой по адресам. Бдительные фанаты заметили, что Гарри был без защитной маски – ее функцию выполняла бандана, и без перчаток. Его супруга подготовилась к работе более тщательно.

Как оказалось, пара приняла участие в благотворительном проекте Angel Food и решила помочь хронически больным людям в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), пишет TMZ.

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