Как не попасться на удочку мошенников в условиях коронавируса

Преступники прикидываются медиками, властями и даже представителями ВОЗ

Размер коронавируса - меньше микрона, но умельцы и его уже научились использовать в качестве живца для охоты на излишне доверчивых и пугливых граждан. Всё больше сообщений о том, что мошенники прикидываются медиками или властями, даже представителями ВОЗ, лишь бы получить доступ к деньгам. Мастера ловли рыбки в мутной воде закидывают в сеть сотни тысяч, если не миллионы удочек, отправляют сообщения на телефоны, а особо наглые просто стучат в дверь.

Они прячут лица от телекамер, а еще несколько минут назад рассказывали покупателям о чудо-тестах на коронавирус. Пластиковые пробирки с неизвестным веществом якобы позволяют со 100% точностью определить, болен ли человек COVID-19. Партию непонятно чего злоумышленники пытались продать за 800 тысяч рублей, но были задержаны. Уж сколько раз повторяли специалисты – диагностика только в лабораториях, а вакцина в разработке. Но у мошенников уже все готово, только заплатите.

- Вчера около шести часов вечера моей маме позвонили с неизвестного номера. Маму назвали по имени и отчеству, предложили приобрести вакцину от COVID-19. Звонившая девушка рассказала, что в Сергиевом Посаде якобы эта вакцина уже разработана и даже начала применяться.

"Конечно, никакой вакцины нет, об этом говорят и врачи, и телеканалы, но при этом такая обеспокоенность ситуацией выражается в том, что люди готовы обманывать сами себя и соглашаться на предложения, если они хоть сколько-нибудь настойчивы", - прокомментировал адвокат Артем Кирьянов.

Все начинается с обычного телефонного звонка. Мошенник на другом конце провода, как правило, уже в первые секунды разговора определяет, можно ли обмануть собеседника. Пожилые люди, например, часто охотно отвечают на вопросы. Переживают за свое здоровье и здоровье родных и близких. В силу возраста часто доверчивы.

"К сожалению, проверять самые разные и информационные штуки, и лиц, которые к вам обращаются, у нас как-то не очень принято. И по большому счету существенная часть населения, особенно люди пожилые и находящиеся в трудном состоянии, именно они-то и являются мишенью мошенников и наиболее уязвимой прослойкой нашего общества. Увы, здесь ничего нового, коронавирус только подчеркнул эту ситуацию", - заявил декан факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Владимир Спиридонов.

Ведь в группе риска те, кто старше 65 – они переносят заболевание особенно тяжело. Пожилым рекомендуют не выходить из дома. А если нужно купить что-то в магазине или аптеке, обратиться за помощью к соцработникам или волонтёрам. Добровольцы того же Общероссийского народного фронта и проекта "Мы вместе" работают во всех регионах нашей страны.

Правила одинаковые – человек оставляет заявку на сайте мывместе2020.рф. Или звонит в колл-центр, вот, например, номер для жителей Москвы - +7 (495) 870-45-09 - и заказывает все, что ему нужно. По этому же номеру телефона можно уточнить, кто именно к вам придет. У каждого волонтера есть специальный бейдж, на котором указаны его фамилия и имя. У добровольцев четкая инструкция – держать социальную дистанцию. Продукты оставят у двери. Там же заберут деньги.

"Расчёт производится только по факту доставки товаров по чеку, который был представлен из магазина или аптеки. В случае, если граждане не оставляли никаких заявок, а злоумышленники под видом волонтеров пытаются навязать вам какие-то товары или услуги, о таких фактах незамедлительно нужно сообщить в органы полиции по телефону 02", - сказал председатель Общественного совета при УМВД России по Владивостоку Михаил Жимолдинов.

И это лучше еще раз объяснить своим родителям, дедушкам и бабушкам. Звоните им чаще, рекомендуют психологи. Пожилым людям важны забота и общение. Чтобы обезопасить россиян преклонного возраста, по всей стране проходит акция "Расскажи родителям".

Пока врачи призывают чаще мыть руки и не касаться лица руками, IT-специалисты свой термин придумали – цифровая гигиена. Защитит она от вируса, но не корона- а компьютерного. Вредоносная программа может украсть личные данные и в конечном итоге деньги. Например, письмо от Всемирной организации здравоохранения, поступившее на вашу почту, само по себе повод задуматься.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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