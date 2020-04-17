Подвиг Шаймуратова: как генерал и его "степные дикари" нарушили планы Гитлера

В честь Минигали Шаймуратова слагают песни

Генерал Минигали Шаймуратов - настоящий герой, который, впрочем, был удостоен своей звезды лишь спустя 77 лет после гибели. Его жизнь была похожа на настоящий многотомный драматический роман. Минигали родился в бедной семье и еще ребенком подрабатывал батраком на зажиточных крестьян. В 14 лет, после смерти матери, подростку пришлось наняться матросом на пароход "Урал". Но по башкирским рекам он ходил всего два сезона. Началась Гражданская война и Шаймуратова призывают в Белую господскую армию.

"Не желая служить в Белой Армии, он прячется у себя в деревне. После того, как приходит уже Красная Армия – это лето 1919 года, то он вступает добровольцем в Красную Армию. Мы знаем, что в эти годы он участвовал в боевых действиях в составе стрелковой дивизии на Восточном фронте и получил ранение. А затем, после лечения, его направляют на обучение в татаро-башкирскую мусульманскую военную школу", – сказал кандидат исторических наук, военный историк Башкирского госуниверситета Рамиль Рахимов.

Шаймуратов старается наверстать упущенное в детстве время, много учится. Но его то и дело отправляют воевать – на Западный фронт, потом подавлять белое восстание в Тамбовскую губернию. В первой конной армии перспективного красного командира замечает Семен Буденный и рекомендует его в Академию Фрунзе. В Москве Шаймуратов налегает на иностранные языки. К выпуску он уже владеет английским, уйгурским, китайским, татарским и казахским, говорит по-французски и по-немецки. У Красной Армии в то время личного состава много, но высококвалифицированных кадров все еще не хватает. Минигали Шаймуратова берут на службу в Разведуправление. Потом будет командировка в Турцию – военным атташе, и длительная поездка в Китай, где Шаймуратов служит советником при правительстве Гоминьдана – обучает китайцев военному делу. 30-е годы, по понятным причинам, малоизученный период жизни будущего героя. О нем в очерке Константин Симонов напишет так: "Объехал полмира по особым заданиям правительства". Когда началась война, Шаймуратов, который вполне мог и дальше быть дипломатом или разведчиком, понимает - его боевой опыт пригодится на фронте.

"Командир всегда был собран, очень грамотный, очень серьезный и требовательный. При этом вызывает огромное уважение, как со стороны командиров, так и рядовых солдат. Когда мы рассказываем о нем во время экскурсии, то в первую очередь говорим о его человеколюбии. Это был человек с большой буквы", - рассказала заведующая Музеем 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии Фарида Юсупова.

Шаймуратов возглавил 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. За считанные месяцы он сумел подготовить бойцов, многие из которых до этого были крестьянами и толком даже не умели стрелять. Зато все как один отлично ездили верхом. Несмотря на то, что Великая Отечественная была войной танков, самолетов и артиллерии, конница во многих боевых операциях оказывалась просто незаменимой.

"На лошадях против танка они не воевали, они использовались как пехота. Но как только враг поворачивался спиной, тут же кавалеристы садились на коней, и уже на конях добивали врага. И потом, там, где не проходили танки, в тех местах, где только на лошадях можно было пройти, конечно же, кавалерия и использовалась очень активно", - пояснила Юсупова.

Конницу активно использовали и в снабжении. Войска получали из тыла провизию и медикаменты именно обозами, поскольку автотранспорт чаще перевозил боеприпасы и личный состав. Но для башкирской дивизии лошади были не просто инструментом. К ним относились как к полноправным бойцам. Сам Шаймуратов, когда произносил речь перед солдатами, отдельно упоминал о коннице. Генерал уделял особое внимание таким выступлениям. Он считал, что без них тяжело поддерживать боевой дух.

"Он поднимал солдат. Говорил, что потомки Салавата отступать не умеют. То есть апеллировал к чувствам национальной гордости. Богатыри, батыры дойдут со своими конями до Берлина, что в итоге и получилось. У него были еще и такие достаточно серьезные обращения к истории, когда он мог найти именно тот ключ к солдату, чтобы поднять его патриотические чувства", - сказал Рахимов.

Судя по заслугам, с патриотизмом и боевым духом в башкирской дивизии было все в порядке. Начиная с обороны Сталинграда, конницу задействуют на самых ответственных участках фронтов. Только в феврале 1943 года во время рейда в тыл на Ворошиловград, как тогда назывался Луганск, дивизия прошла с боями более 400 километров. В одном из донесений в Берлин 112-ю кавалерийскую назвали "советской дивизией степных дикарей". Но воевали конники вполне себе на современном уровне. Только за этот рейд кавалеристы уничтожили 3000 фашистов, 56 танков, 6 самолетов и 6000 машин. И захватили множество трофейной техники, в том числе 31 самолет и 20 танков. За это дивизия получила звание гвардейской.

И вот когда конница, казалось бы, вышла на оперативный простор, дивизия потеряла своего комдива. Вышестоящий командир, по некоторым данным, торопил Шаймуратова с прорывом, хотя тот и настаивал на предварительной разведке. В итоге пробиваться пришлось без должной подготовки. Стало ясно, что кому-то придется отвлечь внимание немцев – по сути, пожертвовать собой. В такой ситуации Шаймуратов принимает решение: знамя дивизии с частью бойцов отправляет окольной дорогой, а сам в генеральской бурке с несколькими офицерами демонстративно скачет к немецким позициям.

"Таким образом, он принял весь огневой удар противника на себя. Давая возможность другим воинским соединениям, той же 14-й, 15-й гвардейской дивизии, своей дивизии уйти окольными путями. Но сам Шаймуратов при выходе погиб", - рассказала Юсупова.

По одним данным, Минигали Шаймуратов попал в плен, его долго пытали перед смертью. По другим, погиб в неравном бою. Тот самый командир Борисов, который отдавал Шаймуратову приказ о срочном прорыве, попал в плен. В лагере Шпандау он пытался организовать восстание, а после освобождения ходатайствовал о награждении Шаймуратова звездой Героя Советского Союза. Но тогда решение не примут из-за отсутствия точной информации о судьбе комдива. Башкирская кавалерийская продолжит свой путь на запад, поучаствует в освобождении Чернигова, Сарнов, Мозыря, пройдет Польшу и всю Германию. За время войны 78 бойцов станут Героями Советского Союза, еще пятеро – полными кавалерами Ордена Славы – это абсолютный рекорд среди всех подразделений Красной Армии. Свой поход в 4000 километров башкирская конница закончит в Берлине, как и обещал ее комдив Минигали Шаймуратов. Про которого, как про настоящего народного героя, сам народ складывает и поет песни.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В Центре Событий".

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