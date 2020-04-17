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Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении COVID-19

19:56
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Его вывели специально

COVID-19 мог быть выведен лабораторным путем.

Такое мнение выразил французский вирусолог Люк Монтанье. В 2008 году он получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Ученый пришел к выводу, что в коронавирус были помещены "частицы ВИЧ", что указывает на его неестественное происхождение.

С какой целью это было сделано, до конца не ясно. Возможно, ученые лаборатории в Ухане хотели произвести вакцину против СПИДа, но что-то пошло не так, заявил Монтанье порталу pourquoidocteur.fr.

Ранее американские СМИ сообщали, что китайские и американские вирусологи пытались создать в Ухане лекарство от атипичной пневмонии. Впоследствии Уханьская лаборатория опровергла эту информацию.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 150 странах.

По последним данным, в мире 2 188 194 заразившихся COVID-19. Скончались 147 632 человека.

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