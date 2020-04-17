Появилась официальная информация о состоянии Бабкиной

Артистка борется с пневмонией

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил новые данные о состоянии артистки Надежды Бабкиной, которая лечится в больнице от пневмонии.

По данным депутата, состояние певицы улучшилось. Уже несколько дней она находится в сознании.

"Все возможное сейчас для нее делается врачами и близкими. Медики просят не комментировать ее состояние сейчас подробно, но они пристально следят за ней. Просто надо подождать", - сказал Герасимов изданию РБК.

Ранее издание "Стархит" со ссылкой на врачей стационара, где лечится Бабкина, сообщило, что состояние артистки улучшилось, но она "ходит в памперс и общается жестами".

До этого многие СМИ писали о том, что у Бабкиной нашли коронавирус. Эта информация является недостоверной. Результаты тестов на COVID-19 показали отрицательный результат.

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