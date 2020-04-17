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Два сотрудника предприятий "Роскосмоса" умерли от COVID-19

20:24
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Их семьям будет оказана поддержка

Два сотрудника корпорации "Роскосмос" скончались от коронавируса.

Умершим было 62 и 68 лет, у них был положительный результат на COVID-19. Также от двусторонней пневмонии скончался еще один сотрудник с подозрением на коронавирус, но его диагноз не был подтвержден.

Тем временем, число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в "Роскосмосе" увеличилось до 42, передает "Газета.Ru".

Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов.

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