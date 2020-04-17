Назван средний возраст пациентов Коммунарки, умерших от коронавируса

Статистику раскрыл главный врач больницы Денис Проценко

Средний возраст пациентов московской больницы в Коммунарке с подтверждённым коронавирусом составляет 68,1 года. Статистические данные сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

"С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтверждённой COVID-инфекции. Средний возраст - 68,1", - написал он в своем блоге.

Проценко подчеркнул, что у большинства умерших пациентов были сопутствующие патологии, в том числе сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

Ранее Проценко сообщил, что ему удалось победить коронавирус. 15 апреля у него прошел первый полноценный рабочий день после изоляции.

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