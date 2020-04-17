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Лавров и Помпео обсудили возвращение российских школьников

20:52
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Ряд других двусторонних вопросов

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги по укреплению стратегической стабильности.

Вашингтон намерен основывать любые будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате: США-Китай-Россия.

Помимо этого, стороны обсудили задержание граждан США, возвращение российских школьников и ряд других двусторонних вопросов, передает "Интерфакс".

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