ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Булановой после микроинсульта назначили процедуры

21:11
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Врачи отказались давать прогнозы по поводу выписки артистки

Российская певица Татьяна Буланова переведена из реанимации в обычную палату, ее состояние немного улучшилось.

Тем не менее, говорить о ее скорой выписке не приходится. Сейчас певица находится в обычной палате, ей проводят необходимые процедуры, передает "Интерфакс".

Близкие и дети артистки пока не могут попасть к ней в палату. Врачи опасаются, что люди с улицы принесут опасные микробы.

12 апреля Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии. Представитель артистки Константин Сергеев, уточнил, что у певицы случался микроинсульт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.