Булановой после микроинсульта назначили процедуры

Врачи отказались давать прогнозы по поводу выписки артистки

Российская певица Татьяна Буланова переведена из реанимации в обычную палату, ее состояние немного улучшилось.

Тем не менее, говорить о ее скорой выписке не приходится. Сейчас певица находится в обычной палате, ей проводят необходимые процедуры, передает "Интерфакс".

Близкие и дети артистки пока не могут попасть к ней в палату. Врачи опасаются, что люди с улицы принесут опасные микробы.

12 апреля Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии. Представитель артистки Константин Сергеев, уточнил, что у певицы случался микроинсульт.

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