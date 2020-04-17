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Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

21:15
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Дополнительных мощностей по борьбе с COVID-19 хватит на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что медицинская система столицы обеспечена запасом прочности на две недели.

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По словам столичного градоначальника, "сегодня мы спокойно видим", что у города есть дополнительные мощности по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее мэр заявил, что больница в Новой Москве будет готова принять больных в понедельник. Она оборудована под 800 коек.

Больница в Вороновском не является временным стационаром. Срок службы ее корпусов рассчитан на несколько десятилетий. После окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекций.

Мощность больницы составляет 800 коек с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов.

Она также располагает собственной диагностической и операционной базой (МРТ, КТ, рентген), что позволит осуществлять на месте все виды исследований и вмешательств без перемещения больных в другие лечебные учреждения.

Учитывая специфику больницы и ее отдаленность от основной территории города, созданы комфортные общежития для временного проживания персонала.

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