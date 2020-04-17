В Москве могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса

Это произойдет, если ситуация с самоизоляцией ухудшится

Подавляющее большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции. Пропускная система в столице работает хорошо, транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек.

Но если рост числа нарушений увеличится, то власти ужесточат ограничительные меры, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть", - заявил градоначальник.

Собянин рассказал, что в Москве ожидался рост количества заболевших в 3-4 раза, но, к счастью, это не произошло, передает "Интерфакс".

"Этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится", - сказал мэр.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье был введен 29 марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 15 апреля регионе действует система электронных пропусков для перемещения на личном и общественном транспорте.

В России за последние сутки количество заболевших возросло на 4 070. Общее число заболевших по стране – 32 008. Выздоровели 2 590, умерли 273. В Москве статистика следующая: 18 105 заболевших, 1 517 вылечившихся и 127 смертей.

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