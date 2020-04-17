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"Ни к черту": Лукашенко не подошли российские тесты на коронавирус

22:26
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Ранее у 15 россиян нашли COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российскую систему тестирования на коронавирус.

Они выявили COVID-19 у 15 приехавших на Белорусскую АЭС россиян, в том время как китайские тесты нашли заболевание лишь у одного из них, передает "Интерфакс".

"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи", - пожаловался Лукашенко.

Лукашенко призвал "не париться" по поводу коронавируса, поскольку из-за его малой изученности все равно будет много ошибок.

Ранее стало известно, что у 15 граждан России, которые прибыли в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, выявили коронавирус. Они были госпитализированы.

По последним данный в Белоруссии 4 779 заболевших коронавирусом, 42 человека скончались. 

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