Путин продлил срок предоставления чиновниками деклараций о доходах

Теперь крайний срок - 1 августа

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков предоставления чиновниками сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год.

Декларации нужно до 1 августа 2020 года включительно, документ опубликован на сайте Кремля. На такие меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что указ о переносе подачи декларации связан с тем, что некоторые сотрудники находятся на самоизоляции.

"Речь идет о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удаленке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы", - объяснил спикер Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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