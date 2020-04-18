За сутки в России выявлены 4785 заражённых коронавирусом

Больше всего случаев зафиксировано в Москве

В России за сутки зарегистрировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных выявлено в Москве - 2649 человек. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 20754 больных.

Во всех регионах страны действует режим самоизоляции, некоторые области и республики временно закрыли границы. Не работают спортивные и развлекательные учреждения, театры, музеи и торговые центры, закрыты парки и общественные пространства.

Открыты лишь продовольственные магазины, аптеки и отделения банков. В части регионов для того, чтобы выйти на улицу, требуется получение цифрового пропуска.

Президент Владимир Путин накануне, 17 апреля заявил, что пик коронавируса в России ещё не пройден, а риски, связанные с вирусом достаточно высоки. По словам главы государства, все лечебные учреждения в стране должны быть полностью укомплектованы для борьбы с болезнью.

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