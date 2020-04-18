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Более 20 тысяч больных COVID-19 зарегистрированы в Москве

13:51
  • суббота
  • 18 апреля 2020

В столице наблюдается рост числа инфицированных

2649 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Все в столице с начала пандемии заболели COVID-19  20754 человека, умерли 148 пациентов.
В Москве могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса

В столице более 30 больниц перепрофилированы в коронавирусные стационары. В новой Москве завершилось строительство инфекционного центра на 900 коек, через несколько дней он сможет принять первых пациентов.

В городе действует режим самоизоляции. Для передвижения на личном или общественном транспорте требуется оформление цифрового пропуска. Для похода пешком в магазин, банк или аптеку пропуск не нужен. Такой же порядок действует и в Московской области.

По состоянию на 18 апреля, в России зарегистрировано 36793 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни  313 человек.

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