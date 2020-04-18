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В Москве 1679 человек вылечились от COVID-19

10:39
  • суббота
  • 18 апреля 2020

В столице открылся новый инфекционный центр

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 162 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 1679.
Ракова призвала выздоровевших от коронавируса москвичей стать донорами плазмы

В городе наблюдается позитивная динамика выздоровлений - более ста человек в сутки. После того, как в столице начали использовать новый метод лечения коронавируса, власти обратились к тем, кто уже победил болезнь, с просьбой стать донорами. Суть метода состоит в том, что заражённым людям переливают плазму крови уже переболевших.

Донором плазмы крови может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний.

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