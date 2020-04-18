Данные по коронавирусу на 18 апреля: в России почти 37 тысяч инфицированных

Наибольший прирост даёт Москва

В России растёт число инфицированных коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на 4785 и составило 36793 человек. Больше всего больных в Москве - 20754 человек.

Часть больных лечится на дому, для них введён жёсткий режим карантина. В стране хватает мест в больницах. В регионах возводятся мобильные госпитали Минобороны; в Москве достроен инфекционный центр на 900 коек, который на днях примет первых пациентов с коронавирусом.

В большинстве регионов действует режим самоизоляции, для выхода из дома и поездок на личном транспорте требуется цифровой пропуск. В Москве для похода в магазин, банк или аптеку пропуск не требуется, но мэр Сергей Собянин не исключил ужесточения пропускного режима.

В столице больных COVID-19 доставляют в более чем три десятка больниц, многие лечебные учреждения перепрофилированы для лечения только пациентов с коронавирусом.

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