Собянин сообщил о серьёзных изменениях пропускного режима в Москве

Вводятся дополнительные правила

С 22 апреля в Москве вводятся изменения в пропускном режиме. Как сообщил на своём официальном сайте мэр города Сергей Собянин, по итогам первых дней действия введённых ранее мер передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек, а поток пассажиров и машин снизился более чем на 70%.

С 22 апреля по решению Собянина в Москве водятся дополнительные изменения в пропускном режиме. Для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Все пассажиры должны будут в обязательном порядке включить карты в свои цифровые пропуска. Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая.

Также в цифровой попуск при его оформлении на портале mos.ru необходимо будет ввести номер своего автомобиля. Машины, не включенные в пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцам придётся оплатить штраф.

В Москве вводится новый вид цифровых пропусков – для осуществления волонтёрской деятельности. Получить эти пропуска могут добровольные помощники, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтёр".

Кроме того, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и журналисты, как и раньше, не обязаны получать цифровые пропуска, но должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных и служебных машин, а также электронных карт. Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 18 105 инфицированных коронавирусом, 148 человек умерли. В России больных COVID-19 насчитывается 32 008 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"