На месте падения самолёта под Хабаровском найдены тела погибших

Работают следователи и пожарные
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в 30 километрах от административного центра. ЧП произошло утром 18 апреля.
Под обломками обнаружили тела пилота и трёх пассажиров. Место происшествия уже осматривает следственная группа, туда же были направлены пожарные, так как сразу после падения воздушное судно загорелось.
На земле жертв и пострадавших нет, авария произошла в нежилой зоне. Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"