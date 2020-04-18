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На месте падения самолёта под Хабаровском найдены тела погибших

12:12
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Работают следователи и пожарные

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в 30 километрах от административного центра. ЧП произошло утром 18 апреля.
Самолет МиГ-31 рухнул близ Караганды

Под обломками обнаружили тела пилота и трёх пассажиров. Место происшествия уже осматривает следственная группа, туда же были направлены пожарные, так как сразу после падения воздушное судно загорелось.

На земле жертв и пострадавших нет, авария произошла в нежилой зоне. Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщает "ТВ Центр".

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Последствия падения самолета
Последствия падения самолета
Последствия падения самолета
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