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Собянин: В Москве удалось избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19

10:24
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Вводятся новые правила получения пропусков

В Москве удалось избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Это первая, но очень важная победа. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём личном блоге. Пропускной режим в столице продолжает действовать до 1 мая, при этом с 22 апреля проверки будут проходить автоматически при помощи транспортных карт и систем видеонаблюдения на дорогах. А чтобы не допустить появление новых случаев заражения, в общественных местах проводится санитарная обработка.
Собянин сообщил о серьёзных изменениях пропускного режима в Москве

От принимаемых сегодня шагов будет зависеть как ситуация с коронавирусом начнет развивать через неделю или даже две. А вот первые ограничительные меры в столице уже дали результат. Машин на дорогах стало меньше на 70%. В метро и наземном городском транспорте пассажиров тоже заметно поубавилось. Изначально планировалось, что с 20 апреля еще пять крупных московских клиник переведут на особый режим борьбы с коронавирусом. Однако, по решению мэра, эти больницы пока оставят в резерве. Они продолжат оказывать обычную медицинскую помощь,  сообщил Сергей Собянин.

Однако, борьба не закончилась, а эпидемия не отступила, в связи с чем в пропускной режим вводятся дополнительные изменения. Они позволят практически полностью отказаться от проверок.

Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ. Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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