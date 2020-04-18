В США наблюдается взрывной рост инфицированных COVID-19

В стране уже 700 тысяч заражённых

Общее число заражённых коронавирусом во всех странах превысило 2 200 000 человек, умерших более 150 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США: там уже 700 000 инфицированных и 36 тысяч смертей.

На Апеннинах итальянским медикам продолжают помогать российские военные специалисты. За минувшие сутки они провели дезинфекцию ещё трёх домов престарелых в наиболее пострадавшей от эпидемии области Ломбардия.

С момента прибытия наши военнослужащие осуществили полную санитарную обработку зданий, сооружений и дорог в 64 населённых пунктах. Продолжают принимать пациентов и наши врачи в городе Бергамо, сообщает "ТВ Центр".

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