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Трамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса

12:46
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Пекин якобы не сообщает реальные масштабы эпидемии у себя в стране

В США поспешили назначить виновных в пандемии коронавируса. На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай,  обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв.
Нападкам Трампа на Китай нашли простое объяснение

В частности, американский лидер не исключает, что COVID-19 возник в лаборатории Уханя. На это ранее намекнули и СМИ, заявив, что нулевым пациентом стал сотрудник Института вирусологии в городе, где началась пандемия, сообщает "ТВ Центр".

Расследование этой и других возможных версий уже запущено. Нападки на Китай в Вашингтоне явно используют как ещё один рычаг давления в затянувшейся торговой войне. На это в очередной раз указал и сам Трамп, заявив, что дальнейшее взаимодействие с КНР будет зависеть от её выполнения заключенных ранее сделок.

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