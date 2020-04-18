При поддержке ОНФ прошла онлайн-экскурсия в московской больнице имени Мухина

Будущие мамы познакомились с родильным отделением

День открытых дверей для будущих родителей в режиме онлайн. Проект "Марафоны по роддомам", который позволяет посетить любой родильный дом страны, перешёл в новый формат на период самоизоляции.

Так, к примеру, при поддержке Общероссийского народного фронта виртуальную экскурсию провели в Перинатальном центре при больнице имени Мухина. Специалисты рассказали об условиях в медучреждении и продемонстрировали оснащение, сообщает "ТВ Центр".

Как рассказала руководитель центра Татьяна Семёнова, во время онлайн-экскурсии будущие мамы увидели родильные боксы, послеродовые палаты и детские отделения.

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