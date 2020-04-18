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Путин изменил статус иностранных граждан в России на время пандемии

14:39
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Им можно утроиться на работу без патента

Иностранцев в России теперь можно брать на работу без соответствующего разрешения или патента. Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Иностранным гражданам до 15 июня разрешается остаться в России, даже если у них истёк срок пребывания или принято решение об их выдворении. Также до этой даты не будут приниматься решения о нежелательности  пребывания иностранцев в России. Те, кто имеет статус беженца, тоже сможет остаться в стране.

По последним данным, в России зарегистрировано 36793 человека с коронавирусом, 313 умерли. В Москве больных COVID-19 насчитывается 20 754.

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