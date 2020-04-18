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В России продлён срок действия истекающих паспортов и водительских прав

11:28
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

На фоне ситуации с коронавирусом в России продлеваются паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Текст документа опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. А тем, кто в указанный период достиг 14-летнего возраста, но не успел получить основной документ, на время пандемии для удостоверения личности будет достаточно свидетельства о рождении или заграничного паспорта, сообщает "ТВ Центр".

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