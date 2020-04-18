Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом

Военным дано специальное указание

Владимир Путин намерен привлечь армию к борьбе с коронавирусом. Президент дал указание министру обороны до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19.

Распоряжение главы государство опубликовано 18 апреля на официальном сайте Кремля. Ответственным за его исполнение назначен глава Минобороны Сергей Шойгу.

Напомним, что на этой неделе во время очередного онлайн-совещания с губернаторами Владимир Путин не исключил того, что к борьбе с коронавирусом будет привлечена армия.

По последним данным, китайским вирусом заразились почти 37 тысяч человек в России, в столице больных насчитывается 20 754 человека.

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