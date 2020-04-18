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Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом

14:49
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Военным дано специальное указание

Владимир Путин намерен привлечь армию к борьбе с коронавирусом. Президент дал указание министру обороны до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19.
Данные по коронавирусу на 18 апреля: в России почти 37 тысяч инфицированных

Распоряжение главы государство опубликовано 18 апреля на официальном сайте Кремля. Ответственным за его исполнение назначен глава Минобороны Сергей Шойгу.

Напомним, что на этой неделе во время очередного онлайн-совещания с губернаторами Владимир Путин не исключил того, что к борьбе с коронавирусом будет привлечена армия.

По последним данным, китайским вирусом заразились почти 37 тысяч человек в России, в столице больных насчитывается 20 754 человека.

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