Правительству поручено составить прогноз по росту больных COVID-19

Распоряжение подписал Владимир Путин

Кабинету министров России поручено составить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом в стране. Докладывать об этом необходимо в ежедневном режиме, такое распоряжение подписал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что к борьбе с коронавирусом в России может быть привлечена армия. Президент дал указание министру обороны Сергею Шойгу до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19.

По данным на 18 апреля, коронавирусом в России заразились почти 37 тысяч человек, в столице больных уже почти 21 тысяча.

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