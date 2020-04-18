ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительству поручено составить прогноз по росту больных COVID-19

15:04
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Распоряжение подписал Владимир Путин

Кабинету министров России поручено составить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом в стране. Докладывать об этом необходимо в ежедневном режиме, такое распоряжение подписал Владимир Путин.
Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом

Ранее стало известно, что к борьбе с коронавирусом в России может быть привлечена армия. Президент дал указание министру обороны Сергею Шойгу до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19.

По данным на 18 апреля, коронавирусом в России заразились почти 37 тысяч человек, в столице больных уже почти 21 тысяча.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
Дезинфекция в подъезде
Дезинфекция в подъезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.