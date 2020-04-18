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Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху

17:37
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Этот день лучше провести дома

Погода на Пасху в Москве будет холодная, со снегом и дождём. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ночь на 19 апреля прогнозируется от минус трёх до плюс двух градусов, а днём в Пасхальное воскресенье будет не выше плюс семи градусов.

Синоптик отметил, что такой температурный фон на три градуса ниже нормы. При этом и ночью, и днём возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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