Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху

Этот день лучше провести дома

Погода на Пасху в Москве будет холодная, со снегом и дождём. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ночь на 19 апреля прогнозируется от минус трёх до плюс двух градусов, а днём в Пасхальное воскресенье будет не выше плюс семи градусов.

Синоптик отметил, что такой температурный фон на три градуса ниже нормы. При этом и ночью, и днём возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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