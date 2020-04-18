Рыжая бестия: странная жизнь тайной дочери Якубовича

Варвара отметила 22-ой день рождения

О жизни Варвары Якубович мало известно. А между тем, 22-летняяя дочь главного волшебника "Поля чудес" выросла настоящей красавицей.

В соцсетях она ведёт аккаунты под вымышленным именем и на днях выложила целую фотосессию со своего дня рождения. "Это был один из лучших праздников в моей жизни!" – написала дочь телеведущего.

На снимках предстала девушка с яркой внешностью: огненные рыжие локоны, смелое платье с оголенным плечом, туфли на шпильке и бросающийся в глаза макияж. В честь праздника Варвара решила сделать необычную татуировку - набила на плече тигра.

Как пишет "Комсомольская правда", у девушки есть редкое увлечение – она любит копировать образы любимых киногероев, из-за чего пользователи соцсетей считают её странной.

У 74-летнего Леонида Якубовича двое детей от разных браков. 47-летний сын Артём работает, как и отец, на Первом канале. Дочь Варвара учится на журналиста в МГИМО.

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