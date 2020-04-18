ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рыжая бестия: странная жизнь тайной дочери Якубовича

19:39
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Варвара отметила 22-ой день рождения

О жизни Варвары Якубович мало известно. А между тем, 22-летняяя дочь главного волшебника "Поля чудес" выросла настоящей красавицей.
Якубович раскрыл размер своей пенсии

В соцсетях она ведёт аккаунты под вымышленным именем и на днях выложила целую фотосессию со своего дня рождения. "Это был один из лучших праздников в моей жизни!" – написала дочь телеведущего.

На снимках предстала девушка с яркой внешностью: огненные рыжие локоны, смелое платье с оголенным плечом, туфли на шпильке и бросающийся в глаза макияж. В честь праздника Варвара решила сделать необычную татуировку - набила на плече тигра.

Как пишет "Комсомольская правда", у девушки есть редкое увлечение – она любит копировать образы любимых киногероев, из-за чего пользователи соцсетей считают её странной.

У 74-летнего Леонида Якубовича двое детей от разных браков. 47-летний сын Артём работает, как и отец, на Первом канале. Дочь Варвара учится на журналиста в МГИМО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Vido (@umi_coral)

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Варвара Якубович
Варвара Якубович
Леонид Якубович с дочерью Варварой
Леонид Якубович с дочерью Варварой
Варвара Якубович
Варвара Якубович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.