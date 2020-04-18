Подольской досталось за фривольное фото в Страстную пятницу

Поклонники раскритиковали певицу

Наталье Подольской досталось за фото в Instagrаm, которое она имела неосторожность разместить на Пасхальной неделе. 37-летняя супруга Владимира Преснякова опубликовала снимок с курорта. Певица лежит в голубом купальнике на пляже, её лицо прикрыто солнцезащитным козырьком.

Слишком соблазнительная поза и неуместное хвастовство, решили комментаторы. Они напомнили Подольской о том, что фотография размещена в Страстную пятницу.

"А как же вопрос самоизоляции. Надо думать об этом, а не мослы показывать", - написали подписчики.

Ступни грязные.

Чего лежак испачкала, не могла ноги отряхнуть?

Через какое-то время, видимо одумавшись, Наталья Подольская удалила эту публикацию из своего Instagram.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже почти 15 лет. В 2015 году у пары родился сын Артемий.

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