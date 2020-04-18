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Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

13:21
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Больницы справляются с наплывом пациентов

Власти Москвы продлят сроки ввода новых медицинских объектов в связи с отсутствием прогнозировавшегося роста числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Мы предполагали, что на начало следующей недели, на конец этой у нас будет рост госпитализации в три-четыре раза выше. Этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится, - заявил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в столице в программу борьбы с коронавирусом готовы ввести еще около 15 тысяч единиц коечного фонда.

"У нас сегодня есть запас в несколько тысяч больничных коек, которые спокойно справляются с тем объемом. И, как я уже сказал, еще примерно такой же объем, порядка 15 тысяч коечного фонда, готов ещё дополнительно включиться в эту программу", - добавил он.

Ранее мэр Москвы отметил, что медицинская система Москвы обеспечена запасом прочности.

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сообщил Сергей Собянин.

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