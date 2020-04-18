Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

Расширена программа обеспечения медикаментами

Столичные власти приняли решение расширить программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Теперь бесплатно медикаменты смогут получать не только больные коронавирусом, но и горожане с проявлениями ОРВИ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", - написал Сергей Собянин.

Напомним, что С 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Исключение — поездки на такси. Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях: при обращении за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, для выгула домашних животных и если нужно вынести мусор.

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