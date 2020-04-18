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Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

13:37
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Расширена программа обеспечения медикаментами

Столичные власти приняли решение расширить программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Теперь бесплатно медикаменты смогут получать не только больные коронавирусом, но и горожане с проявлениями ОРВИ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
Все случаи ОРВИ в Москве будут считать подозрением на коронавирус

"Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", - написал Сергей Собянин.

Напомним, что С 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Исключение — поездки на такси. Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях: при обращении за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, для выгула домашних животных и если нужно вынести мусор.

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