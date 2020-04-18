Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в столице

Контроль за пропусками стал жёстче

В столице вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения были внесены в указы мэра Москвы, размещенные на официальном сайте Сергея Собянина.

Как написал в своем блоге Собянин, неделю назад московские медучреждения работали на пределе, но теперь имеют хороший запас мощности.

"Считаю, что эффект “сглаживания”, недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это первая, скромная, но очень важная победа. Наша с вами общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей", - написал градоначальник.

Он напомнил, что неделю назад было принято решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий.

"По итогам первых дней действия этих мер передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек", - отметил он.

В целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако сегодня контроль передвижения граждан осуществляется в ручном режиме. Это позволяет обеспечить лишь выборочную проверку цифровых пропусков.

Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

С 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на "Тройку" или "Стрелку", месячного проездного билета (без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок для поездок в метро, монорельсе или Московском центральном кольце), а также социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.

Также с 22 апреля по 1 мая приостанавливается действие проездных для поездок на метро и наземном общественном транспорте, за исключением билетов, записанных на социальные карты жителей Москвы и Московской области, билетов, записанных на карты "Тройка", "Стрелка", а также месячных проездных билетов (без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок на Московском метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе или Московском центральном кольце).

Владельцы проездных с лимитом поездок, срок действия которых истек, смогут получить новый проездной с количеством неиспользованных поездок по состоянию на 22 апреля. Владельцы безлимитных проездных, действие которых было приостановлено и срок действия которых истек с 22 апреля по 1 мая, вправе получить билеты с аналогичным сроком действия.

Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства. Для контроля за соблюдением пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска. Изменения вводятся с 22 апреля.

Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве осуществляется на основании ранее выданных стандартных разрешений и пропусков. Это гарантирует стабильность снабжения города продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами. Водителю и пассажирам грузового транспорта в этом случае цифровой пропуск не нужен.

При этом те, кто работает на объектах общественного транспорта, допускаются на территорию такого объекта или к управлению транспортом общего пользования в порядке, который действовал до этого.

Получить цифровой пропуск для поездок по городу должны и волонтеры. Его можно оформить неограниченное количество раз. Волонтеры должны сообщить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта (или реквизиты другого документа, удостоверяющего личность), контактный телефон, адрес электронной почты (по желанию), номер проездного (при использовании общественного транспорта) и государственный регистрационный номер автомобиля (при поездках на личном транспорте), а также личный номер волонтера. Его оформляют в ресурсном центре по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".

Жители столицы с подтвержденным COVID-19, подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний смогут получить бесплатные лекарства в соответствии со схемами лечения, назначенными врачом и утвержденными столичным Департаментом здравоохранения.

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