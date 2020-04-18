В Москве 18 апреля пройдет онлайн-марафон "День наследия 2020"

Все желающие смогут совершить виртуальные экскурсии по знаменитым зданиям

В столице 18 апреля, организуют онлайн-марафон "День наследия 2020". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Ежегодно в честь праздника в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Это масштабная программа с выставками, лекциями и экскурсиями по знаменитым зданиям. В этом году все события перенесли в онлайн-формат", - сказала Сергунина.

Марафон проводится с 10:30 до 21:45, его бесплатная онлайн-трансляция идёт на Youtube-канале столичного департамента культурного наследия. При этом предварительная регистрация не потребуется. Так, эфир из телевизионной студии проведет модератор, журналист и автор документальных фильмов и передач о Москве Владимир Раевский. Посредством видеозвонков он будет связываться с российскими и международными экспертами в области истории архитектуры и реставрации, а также сохранения культурного наследия. Тематические мастер-классы проведут профессиональные фотографы и художники.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрылись. До 1 мая в Москве отменены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 парков, усадеб и других общественных территорий. Временно приостановлено посещение ВДНХ, Парка Горького, музея-заповедника "Царицыно" и других зон отдыха.

Однако совершить прогулку по старинным усадьбам, особнякам, гостиницам и другим историческим зданиям города можно виртуально, на портале "Узнай Москву".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"