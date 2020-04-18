Как выполняется поручение мэра по поддержке москвичей на самоизоляции

Им доставляют еду и лекарства

По поручению мэра Москвы в столице сформирован алгоритм оказания социальной поддержки тем, кто обязан соблюдать режим самоизоляции на дому. Речь идёт о жителях старше 65 лет, а также о москвичах, имеющих хронические заболевания. Именно они больше всего находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом, и о том, как социальные работники помогают находящимся на самоизоляции пожилым москвичам сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В материале отмечается, что сегодня во всех округах столицы работают около 10 тысяч социальных работников и 1200 помощников для того, чтобы оказать социальную поддержку жителям на самоизоляции. С 23 марта они оказали уже более 180 тысяч услуг.

Чтобы получить социальную помощь, москвичи могут обратиться по телефону горячей линии комплекса социального развития Москвы: +7 (495) 870-45-09. Там его заявку обработают и передадут социальным работникам. Жители получают необходимую помощь в течение суток с момента получения запроса.

Москвичи могут обратиться с просьбой купить и доставить лекарства и продукты, товары первой необходимости, твёрдое топливо для жилого и садового дома без центрального отопления. Также социальные работники и волонтёры помогут с выгулом домашних питомцев и покупкой или доставкой им корма.

Каждый день в районные центры социального обслуживания поступают заявки на социальные услуги не только с горячей линии, но и от самих москвичей, получающих социальные услуги. В среднем один социальный работник сейчас помогает одновременно 23 жителям. Сейчас жителям помогает около 10 тысяч соцработников, при необходимости социальные службы готовы увеличить количество сотрудников до 13 тысяч. Сотрудники центров социального обслуживания делают все возможное, чтобы жители на самоизоляции чувствовали себя комфортно и безопасно.

Горячая линия комплекса социального развития города Москвы работает ежедневно с 8:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 870-45-09.

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