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Где будет встречать Пасху Владимир Путин

16:34
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Президент не поедет на богослужение в Храм Христа Спасителя

Впервые с 2000 года Владимир Путин не будет принимать участие в пасхальном богослужении. Глава государства на праздник посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарёво и поставит свечу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями. Служба в Храме Христа Спасителя в этом году пройдёт без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Известно также, что и премьер-министр Михаил Мишустин встретит Пасху дома, он не приедет на службу в главный храм страны.

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