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Появилось видео задержания обвиняемого в получении взятки замглавы Хакасии

16:47
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Сергей Новиков вымогал крупную сумму у бизнесмена

Суд в Абакане отправил под арест на два месяца исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова. Он подозревается в получении взятки.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания чиновника сотрудниками ФСБ. Новикова задержали в столице Хакасии сразу же после получения взятки в два миллиона рублей от представителя подрядчика, которому Новиков обещал организовать приём работ.

Чиновнику грозит уголовное наказание сроком до семи лет лишения свободы.

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Замглавы Республики Хакасия Сергей Новиков
Замглавы Республики Хакасия Сергей Новиков
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