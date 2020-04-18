Богослужения на Пасху пройдут в пустых храмах

Менее часа назад в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл благодатный огонь. Это ежегодное событие христиане всего мира воспринимают как чудо.

В пустых храмах этой ночью состоятся и торжественные пасхальные службы. В Московской патриархии рекомендуют верующим молиться дома и смотреть онлайн-трансляции. В праздничные дни будут закрыты для посещения и кладбища, сообщает "ТВ Центр".

Все специальные автобусные маршруты до них отменены. По этому поводу в церкви напоминают: обычай навещать могилы родных на Пасху не имеет ничего общего с вероучением.

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