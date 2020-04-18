ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

15:22
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Богослужения на Пасху пройдут в пустых храмах

Менее часа назад в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл благодатный огонь. Это ежегодное событие христиане всего мира воспринимают как чудо.
Католики отмечают Пасху в онлайн-режиме

В пустых храмах этой ночью состоятся и торжественные пасхальные службы. В Московской патриархии рекомендуют верующим молиться дома и смотреть онлайн-трансляции. В праздничные дни будут закрыты для посещения и кладбища, сообщает "ТВ Центр".

Все специальные автобусные маршруты до них отменены. По этому поводу в церкви напоминают: обычай навещать могилы родных на Пасху не имеет ничего общего с вероучением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.