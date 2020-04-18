В Башкирии из больницы сбежали закрытые на карантин врачи

Их поступок назвали неэтичным

Из закрытой на карантин больницы сбежали врачи. ЧП произошло в Уфе. Семеро медиков не дождались результатов анализов на коронавирус.

В отношении сбежавших проводятся мероприятия по недопущению распространению коронавирусной инфекции. Их коллеги назвали поступок врачей неэтичным, передаёт ТАСС.

По последним данным, в Башкирии зафиксировано 252 случая заражения вирусом, 54 из них - в Республиканской клинической больнице, из которой сбежали врачи. В России число заболевших COVID-19 приближается к 37 тысячам, умерли 313 человек.

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