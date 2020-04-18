В США никто не приехал посмотреть на цветущие маковые поля

Всему виной пандемия коронавируса

Поля и склоны холмов в Калифорнии покрылись золотистым ковром. Апрель - пора цветения дикого мака, который считается символом штата. Ежегодно полюбоваться этим идиллическим зрелищем, достойным кисти импрессионистов, съезжаются тысячи американцев.

В прошлом году из-за наплыва желающих пришлось даже закрыть один из поросших маком каньонов. Власти опасались, что туристы нанесут непоправимый урон экологии.

Но сейчас, когда жители страны вынуждены соблюдать карантин, безлюдные поля предстают перед взором журналистов в своей первозданной красоте, сообщает "ТВ Центр".

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