Сделано заявление об открытии туристического сезона в Турции

В стране выявлено 78 тысяч заражённых коронавирусом

В мае в Турции может открыться туристический сезон, этого не исключил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Речь идёт о внутреннем туризме, для иностранцев Турция пока останется закрытой.

"Мы прогнозируем, что в конце апреля или начале мая наступит перелом в пандемии. Тогда начнётся движение во внутреннем туризме", - сказал министр в эфире телеканала NTV. До этого министр прогнозировал, что для внешнего туризма Турция может быть открыта в конце мая.

По последним данным, в Турции выявлено более 78 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 1769 человек. В мире число заболевших COVID-19 превысило 2200000 человек.

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