Депутат Мособлдумы умер от коронавируса

Ивану Жукову было 64 года

Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков. Парламентарию было 64 года и ему недавно поставили диагноз COVID-19. О смерти коллеги и друга сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

"Коронавирус вырвал тебя из нас. Больно очень. Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван Николаевич", - написал он в Instagram.

Иван Жуков родился в Краснодарском крае, окончил Московский педагогический институт, потом прошёл курс обучения в Академии госслужбы при президенте. Он был учителем и юристом по специальности.

В Московскую областную думу избрался в 2016 году. Среди его наград - медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Ивана Калиты.

По данным на 18 апреля, в Подмосковье зарегистрировано 3954 инфицированных коронавирусом, умерли 40 заболевших.

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