Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда

Ею воспользуются три тысячи бизнесменов

Столичные предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Этот инструмент был утвержден Сергеем Собяниным в рамках третьего пакета антикризисных мер. В общей сложности этой мерой поддержки воспользуются более 3,3 тысячи предпринимателей.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов, предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года. Общий объем отсроченных платежей составит порядка 3,6 миллиарда рублей.

Речь идёт об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159.

Это отсрочка платежей за три месяца - апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи.

С 2011 года в Москве преимущественным правом выкупа городской недвижимости воспользовались 6,8 тысячи московских предпринимателей, пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

За девять лет с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 миллиарда рублей.

Напомним, что 15 апреля на совещании с членами правительства президент Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства.

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