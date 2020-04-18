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Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда

16:11
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Ею воспользуются три тысячи бизнесменов

Столичные предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Этот  инструмент был утвержден Сергеем Собяниным в рамках третьего пакета антикризисных мер. В общей сложности этой мерой поддержки воспользуются более 3,3 тысячи предпринимателей.
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Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов, предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года. Общий объем отсроченных платежей составит порядка 3,6 миллиарда рублей.

Речь идёт об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159.

Это отсрочка платежей за три месяца - апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи.

С 2011 года в Москве преимущественным правом выкупа городской недвижимости воспользовались 6,8 тысячи московских предпринимателей, пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

За девять лет с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 миллиарда рублей.

Напомним, что 15 апреля на совещании с членами правительства президент Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства.

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