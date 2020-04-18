Надежда Бабкина готовит видеообращение из больницы

Её самочувствие улучшается

Надежда Бабкина готовится записать видеообращение из больницы. Об этом сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. По его словам, Бабкина чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается после болезни. Сейчас она находится в обычной палате, а до этого несколько дней провела в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Гор уточнил, что пока общается с Бабкиной только через врачей. Мобильный телефон ей в палату передать запретили из-за санитарных ограничений.

Руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония, коронавирус у неё не обнаружен. Ранее с таким же диагнозом в Коммунарку были доставлены историк моды Александр Васильев, певцы Игорь Николаев и Лев Лещенко.

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