ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Надежда Бабкина готовит видеообращение из больницы

19:59
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Её самочувствие улучшается

Надежда Бабкина готовится записать видеообращение из больницы. Об этом сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. По его словам, Бабкина чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается после болезни. Сейчас она находится в обычной палате, а до этого несколько дней провела в реанимации под аппаратом ИВЛ.
Сделано заявление о состоянии здоровья Надежды Бабкиной

Гор уточнил, что пока общается с Бабкиной только через врачей. Мобильный телефон ей в палату передать запретили из-за санитарных ограничений.

Руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония, коронавирус у неё не обнаружен. Ранее с таким же диагнозом в Коммунарку были доставлены историк моды Александр Васильев, певцы Игорь Николаев и Лев Лещенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.