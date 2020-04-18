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Сделано заявление об отмене "Оскара" в 2021 году

20:17
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Церемония может не состояться

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2021 году может быть отменена. Как пишет "Комсомольская правда", этого не исключают эксперты. Газета напоминает, что из-за пандемии коронавируса уже отменён Каннский международный кинофестиваль.
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"Оскар" в следующем году, действительно, может не состояться. Киноакадемикам просто нечего будет оценивать, ведь на самую престижную премию в мире номинируются фильмы, которые были в прокате в минувшем календарном году.

С начала 2020 года кинотеатры во многих странах не успели проработать и двух месяцев. Сейчас все они закрыты из-за карантина или ограничительных мер. Но и после того, как кинотеатры заработают, первое время зрители  будут избегать мест массового скопления людей.

Сейчас трудно прогнозировать – сколько новых фильмов увидит зритель в 2020 году. Поэтому судьба "Оскара" остаётся неопределенной.

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