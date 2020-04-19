ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выявлено более 42 тысяч инфицированных коронавирусом

11:18
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

За сутки прирост составил 6060 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 6060 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных - 42853. Как и в прошлые дни, большинство инфицированных выявлено в столице  - 3570 человек. Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировано 24324 больных.
Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом

Пик коронавируса в стране ещё не пройден, об этом 17 апреля заявил Владимир Путин. На этой неделе президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. По словам президента, ещё достаточно высоки риски, связанные с вирусом, поэтому все больницы в стране должны быть полностью укомплектованы для борьбы с болезнью.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 апреля объявил о новых правилах получения пропусков для передвижения граждан в условиях самоизоляции. Теперь для получения цифрового пропуска необходимо прикрепить на сайте mos.ru госномер своего автомобиля и карту "Тройка" или "Стрелка".  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.