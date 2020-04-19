В России выявлено более 42 тысяч инфицированных коронавирусом

За сутки прирост составил 6060 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 6060 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных - 42853. Как и в прошлые дни, большинство инфицированных выявлено в столице - 3570 человек. Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировано 24324 больных.

Пик коронавируса в стране ещё не пройден, об этом 17 апреля заявил Владимир Путин. На этой неделе президент объявил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. По словам президента, ещё достаточно высоки риски, связанные с вирусом, поэтому все больницы в стране должны быть полностью укомплектованы для борьбы с болезнью.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 апреля объявил о новых правилах получения пропусков для передвижения граждан в условиях самоизоляции. Теперь для получения цифрового пропуска необходимо прикрепить на сайте mos.ru госномер своего автомобиля и карту "Тройка" или "Стрелка".

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