За сутки в Москве зарегистрировано 3570 случаев заболевания COVID-19

До 30 апреля в городе действует режим самоизоляции

3570 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 24324 человека, умерли 176 пациентов.

В Новой Москве открылся новый инфекционный центр на 900 коек, на следующей неделе он сможет принять первых пациентов. Центр построили в рекордно короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

В городе до 30 апреля действует режим самоизоляции. Для передвижения на личном или общественном транспорте требуется оформление цифрового пропуска. Мэр Сергей Собянин ввёл новые правила его получения, они начнут действовать с 22 апреля. Вся необходимая информация есть на портале мэра.

По состоянию на 19 апреля, в России зарегистрировано 42853 случая выявления коронавируса, умерли от болезни более 360 человек.

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